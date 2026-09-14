Пьяный самарец стрелял в подростка на электросамокате

Суд в Самаре вынес приговор 28 летнему горожанину за стрельбу по подростку на электросамокате. Мужчина признан виновным в хулиганстве с применением оружия (п. «г» ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура 14 сентября 2026 года.

Инцидент произошел в апреле 2026 года на улице Ленинградской. Будучи нетрезвым, мужчина вступил в конфликт с 17-летним юношей, который катался на электросамокате. После словесной перепалки фигурант стал преследовать подростка и произвел в его сторону несколько выстрелов из пневматического пистолета. Самокатчик не получил травм.

Суд приговорил обвиняемого к 4 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Кроме того, пневматический пистолет, использованный при совершении преступления, конфискован в доход государства, пишет СитиТрафик.