Минприроды призвало регионы не допускать медведей к пищевым отходам

Минприроды России рекомендовало региональным властям исключить доступ медведей к пищевым отходам на свалках, в туристических лагерях и населенных пунктах. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что медведей нельзя подкармливать: животные быстро привыкают к легкой добыче и перестают бояться человека. Именно страх, отметили в Минприроды, помогает удерживать хищников на безопасном расстоянии.

Кроме того, регионам рекомендовали информировать жителей и туристов о правилах поведения в местах обитания медведей и оперативно сообщать о выходах животных к населенным пунктам и местам массового пребывания людей.

В последнее время участились встречи медведей с людьми. Этому способствует рост популяции и изменения климата, считает специалист Кроноцкого заповедника, биолог-охотовед Владимир Гордиенко.