В Чапаевске полицейские проводят проверку по ДТП, в котором пострадали 5 человек

15 сентября в 13:35 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Советская и ул. Гражданская, водитель автомобиля ВАЗ-211144 – 18-летний молодой человек, двигаясь по ул. Гражданской со стороны ул. Крестьянской в направлении ул. К. Либкнехта, не предоставил преимущества в движении транспортному средству, допустил столкновение с автомобилем Toyota Rav4, под управлением мужчины 1967 г.р., который следовал по ул. Советской, в сторону ул. Вокзальной. Пострадавшие водитель автомобиля Toyota Rav4 и его пассажир – женщина 1974 г.р., водитель автомобиля ВАЗ-211144 и его пассажиры - две девушки 16 лет, доставлены в медицинское учреждение.

15 сентября 2026 года на территории Самарской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек.