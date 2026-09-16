В Промышленном районе Самары в один день сбили девушку и пенсионерку

В Промышленном районе Самары 15 сентября в 15:40 водитель автомобиля Nissan - мужчина 2005 г.р., двигаясь по пр-ту Кирова со стороны ул. Победы в направлении ул. Свободы, в районе д. 66, при повороте налево не уступил дорогу пешеходу – 18-летней девушке, пользующейся преимуществом в движении и переходившей проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая пешеход на автомобиле скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение.

А ранее, в 12:00 водитель автомобиля Citroën – женщина 1992 г.р., двигаясь задним ходом по дворовому проезду у д. 92 ст. 1 по ул. Георгия Димитрова, допустила наезд на пешехода - женщину 1949 г.р. Пострадавшая 76-летняя женщина обратилась за помощью в медицинское учреждение, ей рекомендовано амбулаторное лечение.