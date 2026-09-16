В Шенталинском районе подросток стал жертвой мошенников, лишившись более 9000 рублей при покупке игровой валюты

В Шенталинском районе жертвой мошенников стал 13-летний местный житель, который перевел более 9 тысяч рублей аферистам, полагая, что приобретает виртуальные монеты для перехода на новый этап в одной из популярных компьютерных онлайн-игр, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По словам подростка, во время игрового процесса к нему обратился другой участник с предложением пообщаться в мессенджере. Злоумышленник убедил перевести ему денежные средства по номеру телефона якобы для покупки внутриигровой валюты. Схему обмана мошенники выстроили поэтапно. Сначала новый «приятель» попросил перевести незначительную сумму. Доверившись, ребенок совершил несколько транзакций, которые действительно вернулись к нему в виде игровой валюты. На следующий день игрок попросил перевести уже гораздо более внушительную сумму. После нескольких переводов мошенник сообщил, что деньги не поступают на его счет из-за сбоев в работе банковского приложения. Он продолжил настойчиво просить о новых транзакциях, пообещав вернуть все средства обратно сразу после зачисления. Узнав, что подросток отдал ему все деньги, полученные от родственников на день рождения, незнакомец удалил переписку и заблокировал его контакт. Общая сумма ущерба превысила 9000 рублей.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению. Возбуждено уголовное дело.

Данная схема мошенничества является крайне распространенной. Ее суть заключается в эксплуатации интереса геймера к быстрой прокачке аккаунта или приобретению редких предметов. Преступники создают иллюзию честной сделки, совершая первую поставку дешевой валюты за небольшие суммы, однако их единственная цель — выманить максимально возможную сумму перед исчезновением. Стоит помнить, что покупка игровых активов вне официальных магазинов разработчиков всегда сопряжена с высоким риском.

Полиция обращается к родителям с призывом провести беседы с детьми о правилах цифровой гигиены и необходимости сообщать взрослым о любых подозрительных финансовых просьбах от незнакомцев в интернете.