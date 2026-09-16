От диплома к призванию: как самарский выпускник нашел «работу мечты»

Кадровый центр «Работа России» помогает молодым специалистам сделать первый шаг в профессии сразу после окончания учебного заведения. История Глеба Кожокина – яркий пример того, как выпускник колледжа без опыта работы может найти дело по душе и уверенно начать свой путь в большой индустрии.

Выбор профессии – это всегда ответственный шаг, который определяет вектор всей дальнейшей жизни. Для Глеба Кожокина этот путь начался сразу после девятого класса, когда он решил связать свое будущее с производством. Юношу всегда манила магия станков, поэтому поступление в Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Е. В. Золотухина стало для него осознанным и твердым решением.

«Мне хотелось не просто получить «корочку», а освоить реальное дело. Когда узнал, что в колледже готовят токарей-универсалов, понял – это мое», – делится Глеб.

За два года обучения он не только вник в тонкости ремесла, но и окончательно убедился, что выбрал верное направление. Получив диплом, молодой специалист решил не терять времени даром и обратился в Кадровый центр «Работа России» г.о. Самара и м.р. Волжский. Карьерные консультанты предложили ему ряд вакансий, из которых он выбрал вакансию токаря на станках с ЧПУ в Трамвайно-троллейбусном управлении. Уже в конце мая Глеб вышел на свою первую смену. Сотрудничество Кадрового центра и ТТУ – пример того, как эффективно работает система трудоустройства.

«Трамвайно-троллейбусное управление является нашим давним и надежным социальным партнером. Специалистами Кадрового цента «Работа России» проводится ряд мероприятий с целью содействия в укомплектовании щтата управления. Трамвайно-троллейбусное управление – постоянный участник всех наших ярмарок вакансий, открытых отборов, дней открытых дверей», – отмечает специалист Кадрового центра «Работа России» г.о. Самара и м.р. Волжский Юлия Былинкина.

В ТТУ к приходу молодежи относятся с особым вниманием.

«Работа в сфере электротранспорта требует ответственности и дисциплины, но и взамен дает отличные стартовые условия. Сегодня управление активно приглашает слесарей, электромонтеров и инженеров, предлагая новичкам не только стабильную зарплату и соцпакет, но и возможность бесплатного обучения со стипендией, а также помощь с жильем», – прокомментировала начальник отдела кадров Трамвайно-троллейбусного управления Марина Алексеева.

На новом месте Глеб освоился быстро. Наставники отмечают его старательность, большое трудолюбие и прочат парню большое профессиональное будущее. Сам же молодой токарь не собирается останавливаться на достигнутом: в его планах покорение новой вершины – поступление в вуз, чтобы со временем вырасти до инженера. История Глеба – лучшее доказательство того, что при поддержке профессионалов недавний студент и выпускник без опыта может уверенно начать свой путь в большой индустрии.