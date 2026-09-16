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МВД: мошенники крадут аккаунты под предлогом получения игровой валюты

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МВД: мошенники крадут аккаунты под предлогом получения игровой валюты

В России зафиксирована новая мошенническая схема хищения аккаунтов в мессенджерах под предлогом бесплатного получения игровой валюты для популярных онлайн-игр. Об этом 16 сентября сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Чтобы забрать «игровую валюту», от игрока требуют указать номер телефона и код из СМС. В дальнейшем злоумышленники получают доступ к учетной записи пользователя и могут использовать ее для рассылки вредоносных [приложений, ссылок или спама]», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники активно размещают на видеохостинге YouTube короткие ролики, в которых обещают пользователям бесплатную раздачу гемов, золота и робуксов, оставляя ссылки на фишинговые ресурсы в описании своего профиля. При переходе на такой сайт игроку предлагают пройти авторизацию через мессенджер и принять участие в поддельном розыгрыше, который гарантированно выдает крупный денежный приз в виде виртуальных монет.

Сотрудники киберполиции добавили, что после перехвата контроля над профилем жертвы мошенники начинают использовать его для веерного распространения опасных ссылок, пытаясь обманом вовлечь в преступную схему других людей из списка контактов пострадавшего, пишут "Известия".

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