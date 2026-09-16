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Самарская область создаёт условия для бизнеса: резидент логистического парка «Преображенка-2» подключён к газу

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Самарская область создаёт условия для бизнеса: резидент логистического парка «Преображенка-2» подключён к газу

На площадке логистического парка «Преображенка-2» в Волжском районе состоялась торжественная церемония пуска газа по новому межпоселковому газопроводу от сельского поселения Лопатино. Это дало техническую возможность подключить первого промышленного потребителя – ООО «Автомобильная компания».

Подключение резидентов к газоснабжению - одно из ключевых условий, которое открывается благодаря реализации таких проектов. Правительство Самарской области последовательно создаёт условия для бизнеса, развивает промышленные и логистические парки.

Накануне во время прямой линии губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что экономика Самарской области, как и экономика России, не пострадала серьёзно от попыток её дестабилизировать. «Наоборот, во многих направлениях мы стали сильнее», - подчеркнул глава региона. Он отметил, что это коснулось многих процессов, в том числе импортозамещения, поиска новых партнёров и каналов сотрудничества.

Пуск газа в «Преображенке-2» - ещё одно подтверждение этого курса: регион не просто сохраняет устойчивость, но и создаёт новые точки роста для бизнеса.

Газопровод протяженностью 8,5 км построен ООО «Газпром газораспределение Самара» в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Самарской области ПАО «Газпром». В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области-министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара» Виктор Скуфинский, начальник управления по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз» Ильмир Зарипов, депутат Государственной Думы РФ Андрей Парфенов.

«Новый газопровод открывает для резидентов «Преображенки-2» доступ к надежному газоснабжению – это важное условие для быстрого запуска новых предприятий, для устойчивого развития региона и привлечения новых инвестиций. Правительство Самарской области во главе с губернатором последовательно работает над тем, чтобы наши преференциальные инвестиционные площадки получали необходимую инфраструктуру, а бизнес - все условия для реализации своих масштабных планов. Уверен, что сегодняшнее событие даст серьезный импульс развитию логистического парка и повысит интерес со стороны потенциальных резидентов. Благодарим компанию «Газпром» за стратегическое партнерство в укреплении промышленного потенциала Самарской области!», - подчеркнул в ходе церемонии Павел Финк.

Новый газопровод обеспечит газом котельную первого промышленного потребителя – ООО «Автомобильная компания», которая готовит к запуску дилерский центр грузовых автомобилей. Объем поставок газа по газопроводу составит 33 тысячи кубометров в час. Итоговое количество котельных и фактический расход будут определены по мере наполнения логистического парка «Преображенка-2» резидентами.

«Для нас большая честь и радость, когда газ поступает новым потребителям, меняет их жизнь к лучшему. Это наш вклад в укрепление социально-экономического состояния Самарской области. А сильный регион – это сильная Россия. Сегодня мы дали старт подключениям новых промышленных потребителей логистического парка. Это значит, что новые компании могут реализовывать свои самые амбициозные планы, используя экономичный и экологически чистый природный газ. Данный проект реализован ПАО “Газпром” в рамках программы газоснабжения и газификации Самарской области», – подчеркнул Виктор Скуфинский.

Всего в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Самарской области построены 10 межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей, проведено техническое перевооружение 9 ГРС. Реализация программы продолжается: в ноябре 2025 года подписана новая программа, которая предусматривает дальнейшее развитие газовой инфраструктуры региона.

«Социальная газификация хорошо развивается. Для “Единой России” это один из стержневых инфраструктурных проектов. В нашей народной программе газификация занимает большое место, потому что газ – это инфраструктура, это возможность комфортной жизни наших жителей. И, конечно же, для развития бизнеса, особенно в сложившихся непростых условиях для нашего страны», – прокомментировал Андрей Парфенов.

Работа по развитию промышленной и логистической инфраструктуры, создания условий для привлечения инвесторов ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

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