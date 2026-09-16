В Самаре для 62% рекрутеров формулировка записи об увольнении с последнего места работы не имеет значения

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы и представители компаний из города.



С последнего места работы 74% самарцев ушли по собственному желанию. Только 13% расстались с работодателем по соглашению сторон, 5% — по сокращению штата.



Мужчины чаще женщин уходят с формулировкой «по соглашению сторон» (15 и 10% соответственно), а горожанки чуть активнее предпочитают писать заявление «по собственному» (78% против 70% среди мужчин).



Чем старше респонденты, тем реже они уходят от работодателя с формулировкой «по собственному желанию» и тем чаще в их трудовых книжках можно найти запись «по соглашению сторон».



Доля расставшихся «по соглашению сторон» растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 9% — среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, 17% — среди россиян с зарплатой от 150 тысяч.



Сами же уволенные по соглашению сторон в большинстве своем не видят в этой записи препятствий для будущего трудоустройства: 65% опрошенных заявили, что она никак не влияет на шансы получить новую работу. 11% считают, что такая формулировка скорее помогает. И только 6% — что мешает.



Что же касается рекрутеров, то на вопрос, кого бы они предпочли при прочих равных — уволившегося по собственному желанию или по соглашению сторон, — 62% ответили, что формулировка для них не имеет значения. Только каждая четвертая компания (25%) отдает предпочтение уволившимся по собственному желанию, а 9% работодателей скорее примут работника, расторгнувшего трудовой договор по соглашению сторон.



Время проведения: 25 августа — 9 сентября 2026 года