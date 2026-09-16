Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области пригородные поезда продолжают набирать популярность среди жителей и гостей региона
В Самарской области пригородные поезда продолжают набирать популярность среди жителей и гостей региона
200 спортсменов стали участниками областной «Туриады»
200 спортсменов стали участниками областной «Туриады»
МВД: мошенники крадут аккаунты под предлогом получения игровой валюты
МВД: мошенники крадут аккаунты под предлогом получения игровой валюты
От диплома к призванию: как самарский выпускник нашел «работу мечты»
От диплома к призванию: как самарский выпускник нашел «работу мечты»
Самарская область создаёт условия для бизнеса: резидент логистического парка «Преображенка-2» подключён к газу
Самарская область создаёт условия для бизнеса: резидент логистического парка «Преображенка-2» подключён к газу
Состоялось расширенное заседание Общественного совета при министерстве туризма Самарской области
Состоялось расширенное заседание Общественного совета при министерстве туризма Самарской области
В Самаре для 62% рекрутеров формулировка записи об увольнении с последнего места работы не имеет значения
В Самаре для 62% рекрутеров формулировка записи об увольнении с последнего места работы не имеет значения
Самарцы все чаще обращаются к ИИ за идеями для подарков
Самарцы все чаще обращаются к ИИ за идеями для подарков
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.24
-0.1
EUR 97.3
-0.46
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Одна земля, одна судьба, одна сила»: в губернии отметили День дружбы народов
«Волжские ландшафты»: выставка пройдет в Доме архитектора в День города
Самарский зоопарк приглашает всех 12 сентября в 13.00 на День журавля!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре для 62% рекрутеров формулировка записи об увольнении с последнего места работы не имеет значения

45
В Самаре для 62% рекрутеров формулировка записи об увольнении с последнего места работы не имеет значения

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы и представители компаний из города.

С последнего места работы 74% самарцев ушли по собственному желанию. Только 13% расстались с работодателем по соглашению сторон, 5% — по сокращению штата.

Мужчины чаще женщин уходят с формулировкой «по соглашению сторон» (15 и 10% соответственно), а горожанки чуть активнее предпочитают писать заявление «по собственному» (78% против 70% среди мужчин).

Чем старше респонденты, тем реже они уходят от работодателя с формулировкой «по собственному желанию» и тем чаще в их трудовых книжках можно найти запись «по соглашению сторон».

Доля расставшихся «по соглашению сторон» растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 9% — среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, 17% — среди россиян с зарплатой от 150 тысяч.

Сами же уволенные по соглашению сторон в большинстве своем не видят в этой записи препятствий для будущего трудоустройства: 65% опрошенных заявили, что она никак не влияет на шансы получить новую работу. 11% считают, что такая формулировка скорее помогает. И только 6% — что мешает.

Что же касается рекрутеров, то на вопрос, кого бы они предпочли при прочих равных — уволившегося по собственному желанию или по соглашению сторон, — 62% ответили, что формулировка для них не имеет значения. Только каждая четвертая компания (25%) отдает предпочтение уволившимся по собственному желанию, а 9% работодателей скорее примут работника, расторгнувшего трудовой договор по соглашению сторон.
 

Время проведения: 25 августа — 9 сентября 2026 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы все чаще обращаются к ИИ за идеями для подарков
16 сентября 2026, 10:12
Самарцы все чаще обращаются к ИИ за идеями для подарков
Опыт использования ИИ есть практически у всех: 30% самарцев пользуются им ежедневно, еще 31% — несколько раз в неделю, и лишь 16% ограничились разовой пробой. Общество
23
россияне планируют потратить на осеннюю поездку в среднем 56 540 рублей на человека
16 сентября 2026, 09:44
Россияне планируют потратить на осеннюю поездку в среднем 56 540 рублей на человека
Среди тех, кто планирует путешествие этой осенью, 37% выбирают отдых на природе, 29% — экскурсионные и культурные поездки. Общество
59
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными в 2026 году
15 сентября 2026, 09:45
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными в 2026 году
Среди самых престижных профессий первое место заняли программисты и IT-специалисты, набрав 15% голосов.  Общество
436
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
Во вторник, 15 сентября, губернатор Самарской области во время прямой линии ответил на вопросы жителей и рассказал о том, какие значимые процессы происходят в регионе.
15 сентября 2026  22:15
Вячеслав Федорищев: «Экономика устойчива, к бюджету подходим аккуратно»
512
Губернатор Вячеслав Федорищев ответил на вопросы в прямом эфире «Прямой линии», часть из них поступила из Центра управления регионом.
15 сентября 2026  21:54
Вячеслав Федорищев ответил на вопросы по благоустройству
498
Во вторник, 15 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев отвечает на вопросы жителей в эфире на «Прямой линии» ГТРК «Самара». Одна из актуальных тем - ремонт дорог, этому были посвящены сразу несколько вопросов.
15 сентября 2026  21:02
В прямом эфире Вячеслав Федорищев ответил на вопросы жителей о ремонте дорог
543
Во вторник, 15 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев проводит прямую линию.
15 сентября 2026  20:27
В ходе прямой линии губернатор Вячеслав Федорищев рассказал об обеспечении безопасности
638
Во вторник, 15 сентября, во время проведения прямой линии губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопросы жителей региона о строительстве новых школ.
15 сентября 2026  19:51
В Тольятти и Сызрани откроются две новые школы в 2027 году
554
Весь список