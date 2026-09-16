россияне планируют потратить на осеннюю поездку в среднем 56 540 рублей на человека

42% работающих россиян планируют поехать отдыхать этой осенью или рассматривают варианты поездки. Таковы результаты опроса Авито Работы и Авито Путешествий, проведенного в сентябре 2026 года среди более 7 000 работающих россиян. Чаще всего осенними поездками интересовались специалисты из IT, digital, маркетинга и коммуникаций (54%), а также офисные и административные сотрудники (46%).

Среди тех, кто планирует путешествие этой осенью, 37% выбирают отдых на природе, 29% — экскурсионные и культурные поездки. Пляжный отдых предпочитают 24% опрошенных, столько же планируют провести время в санаториях, домах отдыха или оздоровительных турах.

Молодежь 18–24 лет чаще выбирает активные и событийные форматы: фестивали, выставки и концерты интересны 21% из них (против 16% в среднем). У старшего поколения, в свою очередь, в приоритете спокойный восстановительный отдых — санатории и оздоровительные туры выбирают 40% опрошенных в возрасте 65+ против 24% в среднем.

Самыми привлекательными направлениями для осенних поездок стали Кавказские Минеральные Воды (23%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (19%) и Карелия (18%).

Что касается размещения, работающие россияне чаще всего предпочитают отели и гостиницы (37%), санатории, дома отдыха и турбазы (27%), а также посуточные квартиры и апартаменты (27%).

На всю осеннюю поездку россияне в среднем планируют потратить 56 540 рублей на человека. При этом 22% респондентов закладывают до 20 000 рублей, еще 23% — от 20 001 до 40 000 рублей. Бюджет от 40 001 до 70 000 рублей планируют выделить 20% опрошенных, от 70 001 до 100 000 рублей — 14%.