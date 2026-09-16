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Самарцы все чаще обращаются к ИИ за идеями для подарков

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Самарцы все чаще обращаются к ИИ за идеями для подарков

Спросить совета у нейросети перед каким-то важным решением стало для жителей Самары такой же привычкой, как почитать отзывы или сравнить цены в разных магазинах. Ювелирный бренд SOKOLOV узнал, как часто самарцы советуются с искусственным интеллектом при выборе покупок и подарков, и выяснил, какие решения они готовы ему доверить, а какие все еще предпочитают принимать сами.

Опыт использования ИИ есть практически у всех: 30% самарцев пользуются им ежедневно, еще 31% — несколько раз в неделю, и лишь 16% ограничились разовой пробой. Самым популярным инструментом остается ChatGPT, им пользуются 70% опрошенных, следом идут голосовые помощники вроде Алисы, Маруси и Siri (61%) и YandexGPT (44%). При этом ИИ давно вышел за рамки простого чат-бота: 48% респондентов уже несколько раз обращались к нему при выборе конкретных товаров или услуг, а еще 26% делают это регулярно.

Чаще всего с помощью ИИ выбирают электронику и бытовую технику (57%), а вот подарки для близких оказались на втором месте — их выбирали или планировали с помощью нейросети 46% опрошенных. Для сравнения, одежду и обувь так подбирали 42%, косметику — 38%, а украшения — 24%. Главные плюсы, которые респонденты видят в ИИ, вполне рациональные: он сравнивает товары и характеристики (57%), предлагает подходящие варианты (49%) и помогает найти более выгодную цену (42%).

Доверие к рекомендациям ИИ напрямую зависит от того, насколько личным кажется выбор. Больше всего самарцы полагаются на нейросеть, когда нужно сравнить товары (53%), а вот украшения и аксессуары под свою внешность или фигуру ИИ доверили бы подбирать всего 18%. Похожая картина и с подарками для партнера: выбирать для него что-либо с помощью ИИ готовы 54% опрошенных, но полностью доверить нейросети выбор украшения решились бы только 8%. Еще 34% использовали бы ИИ лишь для поиска идей, а итоговое решение оставили бы за собой. 14% респондентов вовсе считают украшение слишком личным подарком, чтобы поручать его выбор алгоритму.

Тем, кто все же советуется с ИИ, рассказать ему о партнере не жалко почти ничего. Интересами и увлечениями поделились бы 72% респондентов, бюджетом на подарок — 62%, поводом — 59%, а возрастом и стилем в одежде — по 56%. По итогам таких рекомендаций чаще всего выбирают гаджеты и технику (48%), билеты на мероприятия (42%) и сертификаты на впечатления (36%), а украшение по совету ИИ купили бы 26% опрошенных.

При этом сама идея подарка, подобранного нейросетью, самарцев не смущает. Положительно к такому подарку отнеслись бы 55% опрошенных, еще 28% отнеслись бы к этому спокойно, как к обычному инструменту вроде поиска в интернете. И только 17% считают, что помощь ИИ делает подарок менее личным.

Теги: Опрос

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