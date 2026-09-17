"Акрон" дома обыграл "Ахмат" - 2:0

Тольяттинский "Акрон" одержал победу над грозненским "Ахматом" в матче девятого тура чемпионата России по футболу, сообщает РИА Новости.

Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0 в пользу "Акрона". Мячи забили Жилсон Беншимол и Карлен Оганесян.

"Акрон" одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата, ранее команда пять раз сыграла вничью и потерпела три поражения. Тольяттинский клуб, набрав 8 очков, поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

В следующем матче "Акрон" 9 октября сыграет в гостях с "Ростовом".