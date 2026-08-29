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Мобильный ТИЦ Самарской области завершает летний тур

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Мобильный туристический информационный центр успешно завершает масштабную экспедицию, посетив за сезон шесть регионов России. Финальной точкой этого большого путешествия стал Оренбург.

Мобильный туристический информационный центр успешно завершает масштабную экспедицию, посетив за сезон шесть регионов России. Финальной точкой этого большого путешествия стал Оренбург.

️За время тура специалисты ТИЦ проехали сотни километров, чтобы рассказать жителям и гостям соседних областей о том, почему Самарская область – это уникальное направление для отдыха. Туристский информационный центр посетили более трех тысяч человек, многие из которых уже запланировали свое путешествие в наш регион.

Приходите знакомиться с Самарской областью, мобильный ТИЦ находится перед Музеем истории города Оренбурга, улица Набережная, 29 с 11.00 до 20.00. Возможно, именно здесь найдется идея для следующего незабываемого приключения.

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

Теги: Самара Туризм

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