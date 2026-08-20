«Российская газета» опубликовала туристический гид по Самарской области

Этим летом министерство туризма Самарской области организовало масштабный пресс-тур по ключевым точкам притяжения региона в рамках проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий Туту. Маршрут охватил самые яркие летние локации, позволяющие в полной мере оценить туристический потенциал области.

По итогам поездки в средствах массовой информации, социальных сетях и блогах начал выходить цикл публикаций. В частности, федеральная «Российская газета» представила читателям подробный туристический гид, предложив готовый маршрут для насыщенных выходных на Волге: rg.ru/2026/08/14...

Размещение подобных материалов в ведущих общенациональных изданиях имеет важное значение для продвижения туристического продукта. Они помогают жителям других регионов по-новому взглянуть на Самарскую область, оценить уровень ее гостеприимства и вдохновиться на планирование собственного путешествия.

Фото: министерство туризма Самарской области