Ангелина Лукина и Марат Субеев из Самарской области - призеры первенства России по велоспорту на шоссе

В Ижевске завершилось первенство России по велоспорту в олимпийских дисциплинах среди юниорок.

Победительницей групповой гонки на 86 км в возрастной группе 17-18 лет стала Ангелина Лукина из Самарской области. Ульяновск принимал первенство России по велоспорту на шоссе в многодневной гонке среди юниоров 17-18 лет. Призером первого гоночного дня стал самарец Артем Дунцов.

А бронзовую медаль по итогам всей многодневки завоевал Марат Субеев.

Фото: Федерация велосипедного спорта России / минспорта СО