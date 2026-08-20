Виталий Шабалатов встретился с жителями поселка Юбилейный Волжского района

Встреча прошла по поручению губернатора Самарской области. На ней присутствовали представители органов региональной исполнительной и муниципальной власти, депутатского корпуса.

Тема встречи касалась зон с особыми условиями использования территории и нахождения домов рядом с особо опасными объектами, такими как трубопроводы.

На встрече первый заместитель Губернатора-председатель Правительства Виталий Шабалатов подчеркнул, что проблема очень глубокая, она затрагивает не только интересы собственников жилья, но и предприятий Самарской области, и быстрого решения здесь нет. В правительстве провели консультации с экспертами, в настоящее время речь о расселении и сносе жилых домов не идет:

«Подобные вопросы характерны не только для нашего региона, с ними сталкиваются жители и в других субъектах Федерации. Здесь необходимо внесение изменений в законодательство, причем решение может быть принято только на уровне Правительства Российской Федерации. По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы подготовили обращение в адрес Правительства, где предлагаем изменить параметры охранных зон таких объектов при условии выполнения комплекса инженерных защитных мероприятий».

На уровне региона принято решение о приостановке любых строительных работ, которые могут вестись в зонах с особыми условиями использования территорий, до разрешения ситуации. При этом, вопросы жителей поселка Юбилейный, привлекших для строительства заемные средства банков, будут рассматриваться в особых условиях.

Председатель Правительства распорядился объединить таких граждан в отдельную группу. Принято решение в ближайшее время провести совещание совместно с кредитными организациями и выработать по каждой семье варианты решения вопроса.

Виталий Шабалатов также поручил создать специальную рабочую группу на уровне региона для более детальной и комплексной проработки сложившейся ситуации.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области