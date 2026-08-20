Ребята из Самарской области заняли ряд победных мест на сборах «Гвардеец-2026»

В Пензе завершаются юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец-2026».

В личном зачете по шахматам 1 место занял Фомин Михаил из школы № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный.

В личном зачете по плаванию 2 место занял Никита Гладких из самарской школы №72.

В командном зачете гвардейцы из Самарской области заняли:

2 место в музыкальном конкурсе;

3 место по стрельбе, в конкурсе визитной карточки;

5 место по футболу и баскетболу;

6 место по волейболу.

Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» входят в состав общественных проектов ПФО и реализуются под патронажем полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Фото: минобразования СО