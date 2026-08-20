Ребята из Самарской области заняли ряд победных мест на сборах «Гвардеец-2026»

В Пензе завершаются юнармейские военно-патриотические сборы Приволжского федерального округа «Гвардеец-2026».
В личном зачете по шахматам 1 место занял Фомин Михаил из школы № 10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный.
В личном зачете по плаванию 2 место занял Никита Гладких из самарской школы №72.
В командном зачете гвардейцы из Самарской области заняли:
2 место в музыкальном конкурсе;
3 место по стрельбе, в конкурсе визитной карточки;
5 место по футболу и баскетболу;
6 место по волейболу.
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!
Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» входят в состав общественных проектов ПФО и реализуются под патронажем полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.
Фото: минобразования СО