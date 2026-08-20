В Волжском районе, рядом с озером в селе Яицкое, спасатели ночью разыскали пропавшую пенсионерку

19 августа в 00:50 спасатели поисково-спасательного отряда Самарской области получили вызов. Им нужно было найти женщину 1947 года рождения, пропавшую в Волжском районе рядом с озером в селе Яицкое.

О том, что она потерялась, сообщили родственники.

На место поисков приехали пять спасателей. Работать было сложно: камыши вдоль берега и темнота мешали.

В 02:20 женщину нашли у кромки озера.

Ей не потребовалась медицинская помощь.

В поисках также участвовали сотрудники правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО