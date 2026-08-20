Вячеслав Федорищев встретился с главами городов и районов региона

Вячеслав Федорищев встретился с главами городов и районов. На повестке – социально-экономическое развитие региона.

Вячеслав Федорищев:

– Мы всегда на связи – очно, по ВКС, на телефоне. Сегодня у нас была стратегическая сессия. Разбирали вопросы, которые накопились, требуют обмена мнениями и общего решения.

Обсудили организацию работы внутриполитических блоков и подготовку к единому дню голосования, проанализировали исполнение регионального и местных бюджетов, обеспечение безопасности. Кроме того, реализацию национальных проектов, соблюдение антикоррупционного законодательства и содействие Вооруженным Силам РФ.

Также вручил главам муниципалитетов региональные награды. Здесь всегда подчеркиваю, они – не просто часть команды, а находятся на «передовой», решая самые острые вопросы наших жителей.

Мы давно выстроили тесное взаимодействие, наша штабная культура – это оперативное решение любых вопросов, по звонку, без лишних формальностей, чтобы как можно быстрее отреагировать на обращения людей абсолютно на любую тему.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области