Педагог из Самарской области представит регион в финале конкурса «Учитель-дефектолог России – 2026»

В региональном этапе конкурса профессионального мастерства приняли участие представители 78 регионов страны, в том числе и Самарской области. По итогам заочной части федерального этапа в финал вышли 20 участников.



Среди них - победитель регионального этапа конкурса, учитель-дефектолог МБУ детский сад № 162 «Олимпия» г.о. Тольятти Сесина Любовь Олеговна.



Очный финал пройдет в Москве с 28 сентября по 1 октября. Конкурс учрежден Минпросвещения РФ, оператором выступает Институт коррекционной педагогики.

Фото: министерство образования Самарской области