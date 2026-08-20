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Педагог из Самарской области представит регион в финале конкурса «Учитель-дефектолог России – 2026»

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В региональном этапе конкурса профессионального мастерства приняли участие представители 78 регионов страны, в том числе и Самарской области.

В региональном этапе конкурса профессионального мастерства приняли участие представители 78 регионов страны, в том числе и Самарской области. По итогам заочной части федерального этапа в финал вышли 20 участников.

 Среди них - победитель регионального этапа конкурса, учитель-дефектолог МБУ детский сад № 162 «Олимпия» г.о. Тольятти Сесина Любовь Олеговна.

Очный финал пройдет в Москве с 28 сентября по 1 октября. Конкурс учрежден Минпросвещения РФ, оператором выступает Институт коррекционной педагогики.

 

Фото:  министерство образования Самарской области

Теги: Самара

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