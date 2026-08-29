В ОП предложили сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб 29 августа предложил сделать 1 сентября выходным днем для одного из родителей первоклассника, чтобы он мог провести с ребенком первый учебный день.

«Я считаю, что для одного из родителей первоклассников 1 сентября нужно сделать выходным днем. Это праздник для всей семьи, когда ребенок идет в первый класс», — сказал Гриб в беседе с «РИА Новости».

По его словам, сначала такую возможность можно было бы рекомендовать работодателям, в том числе через профсоюзы, а позднее закрепить на законодательном уровне как дополнительную меру поддержки семей с детьми. Гриб отметил, что начало школьной жизни является важным событием не только для ребенка, но и для всей семьи, поэтому особенно важно предоставить выходной именно родителям первоклассников.