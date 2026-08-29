С 1 сентября в России уточнят правила возврата технически сложных товаров, включая смартфоны, ноутбуки и телевизоры. Об этом 29 августа сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

«Вернуть смартфон, ноутбук, телевизор или другую технику из утвержденного перечня можно будет только при сохранении потребительских свойств, полной комплектации и заводской упаковки», — сказал Свищев «РИА Новости».

По словам депутата, изменения связаны с тем, что некоторые покупатели используют технику несколько недель, а затем возвращают ее из-за того, что она не подошла. При этом право на возврат качественного товара в течение 14 дней сохраняется, если сохранены товарный вид, ярлыки и пломбы.

Для технически сложных товаров с недостатками действует специальный порядок: вернуть их можно в течение 15 дней после передачи товара.