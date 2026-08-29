4 октября в России во второй раз состоится «Спортивный диктант»

Олимпийский комитет России ведет подготовку ко второму Всероссийскому спортивному диктанту, который пройдет 4 октября.

Зарегистрироваться на тестирование можно на официальном сайте проекта sportdiktant.ru прямо сейчас. Это уже сделали 1858 человек!

Первый Всероссийский спортивный диктант прошел по всей стране 5 октября 2025 года. В нем приняли участие онлайн и офлайн более 250 000 человек - от Калининграда до Чукотки, в том числе жители Самарской области.

Идейный вдохновитель проекта - уроженка Самарской области, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселёва.

В 2026 году мероприятие станет еще более интересным и масштабным. Появятся новые образовательные лекции, более сложные и каверзные вопросы. А с помощью рубрики «Предложи свой вопрос» разнообразить конкурсную программу сможет каждый желающий.

Регистрируйтесь, готовьтесь и принимайте участие!