"ЦСКА-Самара" приглашает на День открытых дверей

5 сентября спортивная школа олимпийского резерва «ЦСКА-Самара» приглашает детей, родителей и всех желающих на День открытых дверей.

️ В программе:

презентация видов спорта, представленных в спортшколе;

диалог с тренерами-преподавателями;

показательные выступления юных спортсменов;

автограф-сессия с именитыми спортсменами.

Сегодня в школе культивируется 10 видов спорта: бокс, стендовая стрельба, пулевая стрельба, парашютный спорт, вертолетный спорт, греко-римская борьба, дзюдо, футбол, плавание и фехтование. С детьми работают профессиональные тренеры — мастера спорта России и международного класса, тренеры высшей квалификационной категории, чемпионы России, Европы и мира.

️ Воспитанники школы регулярно завоевывают медали на республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Набор в группы начальной подготовки ведется ежегодно — в этом году он пройдет с 15 сентября по 23 октября. Обучение бесплатное.

День открытых дверей состоится на базе универсального спортивного комплекса "Стара Загора" (ул. Стара-Загора, 143а, стадион ЦСК ВВС), начало в 10:00.