"ЦСКА-Самара" приглашает на День открытых дверей

5 сентября спортивная школа олимпийского резерва «ЦСКА-Самара» приглашает детей, родителей и всех желающих на День открытых дверей.
️ В программе:
- презентация видов спорта, представленных в спортшколе;
- диалог с тренерами-преподавателями;
- показательные выступления юных спортсменов;
- автограф-сессия с именитыми спортсменами.
Сегодня в школе культивируется 10 видов спорта: бокс, стендовая стрельба, пулевая стрельба, парашютный спорт, вертолетный спорт, греко-римская борьба, дзюдо, футбол, плавание и фехтование. С детьми работают профессиональные тренеры — мастера спорта России и международного класса, тренеры высшей квалификационной категории, чемпионы России, Европы и мира.
️ Воспитанники школы регулярно завоевывают медали на республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях.
Набор в группы начальной подготовки ведется ежегодно — в этом году он пройдет с 15 сентября по 23 октября. Обучение бесплатное.
День открытых дверей состоится на базе универсального спортивного комплекса "Стара Загора" (ул. Стара-Загора, 143а, стадион ЦСК ВВС), начало в 10:00.