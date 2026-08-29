В Самаре алиментщик прятался от приставов на даче

Начало учебного года не за горами и сборы в школу идут активным ходом. В рамках помощи несовершеннолетним, чьи родители являются должниками по алиментам, судебные приставы проводят акцию «Собери ребенка в школу», напоминая взрослым об их обязанностях.

Ранним утром судебные приставы Кировского района г. Самары отправились по адресам своих должников, чтобы успеть застать их дома и напомнить им о родительском долге. В ходе выезда было установлено, что один должник уже повторно женился. Живет с новой возлюбленной, но, как уверяет, долг копить перед сыном не собирается. Сейчас официально трудоустроился. Справку для удержания алиментов с заработной платы обещал предоставить судебному приставу на приеме.

Второй мужчина от сотрудников Службы решил скрываться на даче. По словам соседей, появляется он в квартире редко. В основном поздно вечером. В ходе опроса было установлено, что дача находится в Красноярском районе. В отношении мужчины заведен исполнительный розыск. После того, как он будет установлен, его привлекут к административной ответственности.

Третий адрес принадлежал семейной паре. Оба родителя являются должниками по алиментам и накопили долг перед своим сыном свыше 300 тысяч рублей. Мальчик сейчас находится в специализированном центре помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Дверь судебным приставам открыла должница. Ее супруга дома не оказалось. Как выяснилось, работают они с ним неофициально. Со слов женщины, о том, как платить алименты не знали. Сотрудниками Службы ей было вручено требование о явке на прием. Также должницу предупредили, что уклонение от уплаты алиментов это не только административное правонарушение, но и уголовно наказуемое деяние.

Всего с начала 2026 года в отношении свыше 630 должников по алиментам возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», а в отношении почти 1,2 тысячи составлены протоколы по 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

C начала года судебными приставами в пользу детей взыскано свыше 1 миллиарда рублей. Ограничено в праве выезда из страны 7,8 тысяч должников по алиментам. Порядка 3,6 тысяч алиментщиков ограничены в праве управления транспортными средствами.