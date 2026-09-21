Временный управляющий «Ашан» заявил о желании сохранить сети

Пресс-служба «Ашана» 21 сентября подтвердила получение письма от временного управляющего. В нем зафиксирована заинтересованность в том, чтобы работа сети оставалась бесперебойной.

Согласно указу президента России Владимира Путина от 17 сентября, под временное управление перешли российские активы нескольких иностранных компаний. В список вошли активы французских Auchan (работает в России под брендом «Ашан») и FM Logistic, а также швейцарской Nestle. Кроме того, мера затронула бывшее подразделение Leroy Merlin в России — сейчас эта сеть известна как «Лемана Про». Управлять активами будет российское АО «Л.Е.В. Менеджмент».

В «Ашане» заверили, что на текущий момент компания и все ее объекты работают в обычном режиме — никаких изменений нет. В пресс‑службе также отметили, что в письме гендиректора «Л.Е.В. Менеджмент» Андрея Краюшкина подчеркивается важность сохранения «Ашана» как единой торговой сети.

«Получение письма подтверждаем. Готовы обеспечить необходимое рабочее взаимодействие и оперативно обсуждать возникающие вопросы», — добавили представители компании, их цитирует «РИА Новости».