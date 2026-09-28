В Исаклинском районе мужчина осужден за повторную пьяную езду с конфискацией автомобиля

Прокуратура Исаклинского района Самарской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления).

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял принадлежащим ему автомобилем «Лада Приора», при этом ранее уже был осужден за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

С учетом позиции государственного обвинителя, данных о личности подсудимого суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года 6 месяцев.

Кроме того, в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104 УК РФ у осужденного в доход государства конфискован автомобиль.