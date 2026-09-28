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36 самарских проектов вышли в финал сразу двух конкурсов по поддержке молодежных инициатив

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36 самарских проектов вышли в финал сразу двух конкурсов по поддержке молодежных инициатив

В сентябре в Самарской области стартовала заявочная кампания первого регионального конкурса проектных инициатив. На конкурс поступила 61 заявка 30 из них было отобрано для очной защиты. Еще шесть самарских инициатив стали финалистами Конкурса грантов ПФО. Финальные защиты участников обоих конкурсов пройдут с 30 сентября по 2 октября на базе Молодежного центра «Лесная сказка».

Конкурсный отбор социально значимых инициатив в сфере молодежной политики проводится в Самарской области впервые. Конкурс реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, инициатива проведения принадлежит участникам самарской делегации на Международном фестивале молодежи. Организатором выступает министерство молодежной политики Самарской области при поддержке Правительства Самарской области.

Всего на конкурс поступила 61 заявка: 51 - от физических лиц и 10 - от юридических. Самой популярной стала номинация «Самарский характер», посвященная патриотическому воспитанию, сохранению исторической памяти, развитию гражданской идентичности, противодействию экстремизму и поисковой работе. Всего конкурс проводится по девяти направлениям.

По итогам заочного этапа 30 проектных инициатив прошли в финальный этап конкурса. В списке финалистов - проекты в сфере патриотического воспитания, экологии, медиа, поддержки семей, развития сельских территорий, туризма, межнационального взаимодействия, добровольчества и молодежного социального проектирования. Одна из инициатив - «Проектный акселератор «Территория возможностей» Автономной некоммерческой организации «Центр развития детей и молодежи «Продвижение». Организация работает с молодежью Тольятти, организует и проводит мероприятия, в том числе просветительской направленности.

«Основная цель проектного акселератора «Территория возможностей» — получение опыта социального проектирования молодежными командами от 14 до 35 лет Самарской области по реализации собственных социально-полезных инициатив. В рамках проекта предусмотрены обучающие мероприятия под руководством опытных экспертов, интерактивные форматы, а также небольшой конкурс социальных проектов», — рассказала Александра Костерева, руководитель проекта.

Параллельно шесть проектов из Самарской области вышли в финальный этап конкурса грантов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе. Конкурс проводится по трем основным номинациям - «Культурное многообразие регионов и единство народов Приволжья», «Традиционные ценности», «Туристический потенциал регионов Приволжья» - и специальной номинации «Молодежные медиа ПФО». Отбор проходит в три этапа: региональный, заочный окружной и очный окружной финал. В финале в Самарской области встретятся 112 участников из всех регионов ПФО.

Среди самарских финалистов конкурса грантов ПФО - Владислав Дерябин, автор проекта «Семейный код 63: традиционные ценности в действии». Владислав решил участвовать в конкурсе, потому что хочет воплотить свою идею в нескольких школах и подготовить материалы, которыми впоследствии смогут пользоваться другие педагоги. Выход в очный этап — возможность представить проект экспертам и получить поддержку.

«Для нас социальная значимость проекта в том, чтобы помочь подросткам увидеть традиционные ценности в повседневной жизни собственной семьи: в заботе о близких, взаимопомощи, уважении и ответственности. В пяти школах Самары мы планируем провести интерактивные занятия для учеников 7–8-х классов. Ребята поговорят с родными о семейных историях, а затем вместе с командой проекта превратят эти истории в ситуации для карточной игры. Такой формат поможет обсуждать ценности через понятный детям личный опыт», - рассказал Владислав.

Очные защиты участников обоих конкурсов пройдут с 30 сентября по 2 октября на базе Молодежного центра «Лесная сказка». Здесь финалисты представят свои проекты экспертам: участники регионального конкурса социально значимых инициатив пройдут очную защиту перед экспертным советом, а финалисты конкурса грантов ПФО — семиминутные презентации с ответами на вопросы жюри. По итогам защит будут определены победители регионального и окружного конкурса.

Фото: Региональное проектное сообщество Самарской области

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