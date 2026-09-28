Более 300 миллионов рублей с господдержкой привлек малый и средний бизнес Самарской области в сфере туризма

С начала 2026 года малые и средние предприятия Самарской области, работающие в сфере туризма, привлекли при помощи инструментов Национальной гарантийной системы 310 млн рублей на развитие бизнес-деятельности. Поддержку получили более 60 предприятий региона.

«Наши предприниматели видят реальную перспективу в развитии внутреннего туризма и активно вкладываются в создание туристической инфраструктуры, привлекают средства региональных и федеральных институтов развития. Бизнесу в сфере туризма мы готовы подобрать меры финансовой поддержки, помочь в привлечении федеральных инструментов, а также сопроводить на всех этапах реализации их планов», — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране малый и средний бизнес в туристической сфере привлек 17,7 млрд рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а число получателей поддержки увеличилось на 70% — до 3,3 тысяч компаний.

«Одним из наиболее востребованных инструментов остаются «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Они открывают предпринимателям доступ к финансированию даже при недостатке или отсутствии залога. В 2026 году число получателей таких поручительств выросло почти в 3 раза до 1,5 тысяч. Общая сумма кредитов под «зонтичные» поручительства в текущем году составила около 4,5 млрд рублей», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Наибольший объем средств в рамках НГС пришелся на деятельность ресторанов и кафе, гостиниц, культурно-развлекательную деятельность, транспортное обслуживание и турагентства.

В Самарской области поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах «Мой бизнес» Самарской области, по телефону «горячей линии» 8-800-300-63-63, а также на едином портале господдержки mybiz63.ru.