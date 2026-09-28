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В ПГУТИ открыли обновленное общежитие и новую лабораторию

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В ПГУТИ открыли обновленное общежитие и новую лабораторию

В рамках юбилейной программы, посвященной 70-летию Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), состоялось торжественное открытие капитально отремонтированного общежития № 2 и новой лаборатории мультисервисных сетей доступа.

В открытии приняли участие врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков, заместитель министра науки и высшего образования Самарской области Сергей Урюпин, ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Общежитие, рассчитанное на 372 студента, обновили в рамках масштабной программы по ремонту университетских общежитий, которая реализуется по поручению Президента Владимира Путина. На капитальный ремонт и оснащение здания было выделено более 121,9 млн рублей. В ходе работ были полностью обновлены системы отопления, электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, канализации, отремонтированы фасад и кровля, заменены окна, а также развёрнута сеть Wi-Fi. Новые комфортные условия проживания позволят студентам сосредоточиться на учебе и научной деятельности. Программа капитального ремонта и оснащения университетских общежитий реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети».

«Университет традиционно задает высокую планку качества инженерного образования. Сегодня мы видим отличный пример того, как федеральные инициативы по созданию комфортной среды напрямую стыкуются с запросами реального сектора экономики. Новые лаборатории и современные общежития позволяют студентам сосредоточиться на науке и профессиональном росте», – подчеркнул Сергей Урюпин.

Также в рамках юбилейных мероприятий была открыта лаборатория мультисервисных сетей доступа, созданная на базе Колледжа связи ПГУТИ при поддержке индустриального партнера АО «ЭР-Телеком Холдинг». Лаборатория площадью 60 кв. м оснащена современным телекоммуникационным оборудованием, что позволит студентам специальностей «Сетевое и системное администрирование» и «Инфокоммуникационные сети и системы связи» отрабатывать навыки настройки и обслуживания мультисервисных сетей в реальных условиях. Это существенно усилит практическую составляющую их подготовки и повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда. «Профессия специалиста в сфере связи не может быть полноценно освоена на теоретическом уровне и требует формирования практических навыков. Мы считаем крайне важным прямое участие работодателей в подготовке будущих специалистов. Минцифры поддерживает инициативы, направленные на синхронизацию образования и реальных потребностей индустрии, и Самара может по праву гордиться тем, что вторая в России лаборатория от крупного провайдера открылась именно в нашем городе», - сказал врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Быков.

На торжественном мероприятии от лица Губернатора Самарской области были вручены награды сотрудникам университета. Почетной грамотой Губернатора Самарской области награждены декан факультета информационных систем и технологий Марина Богомолова; доцент кафедры информационных систем и технологий Олег Куляс. Благодарностью Губернатора Самарской области отмечены заместитель директора Самарского регионального телекоммуникационного тренинг-центра Елена Ефимова, старший преподаватель кафедры иностранных языков Ирина Табуева.

Фото: пресс-служба ПГУТИ

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