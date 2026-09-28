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Названы самые частые ошибки выпускников на ЕГЭ-2026

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Названы самые частые ошибки выпускников на ЕГЭ-2026

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал методические рекомендации, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2026 года. Эта работа проводится ежегодно. В документе представлен подробный разбор недочетов при выполнении заданий, а также даны советы по преодолению пробелов в предметной подготовке. О том, где чаще всего ошибались школьники, узнала «Парламентская газета».


Специалисты ФИПИ изучили результаты экзаменов по русскому языку, физике, химии, информатике, биологии, истории, обществознанию, литературе, а также английскому, испанскому и китайскому языкам.


«Зделать», «упамянул» и «периуд»: филологи объяснили, почему школьники путаются в написании простых слов
Задания на орфографию по русскому языку в целом выполнены неплохо, однако школьники стабильно допускают одни и те же ошибки. Чаще всего экзаменуемые путали гласные и согласные в корнях слов («упамянул», «вырожение», «лагирей»), ошибались в суффиксах («чудовещный», «далие», «теплатой», «ценнасть»), а также в окончаниях существительных, прилагательных, числительных и глаголов («о добром отношение», «службу в армие», «опыт в общение»).

В развернутых ответах встречались ошибки в корнях («периуд», «помагать», «минталитет»). Возникали сложности с приставками и выбором букв «ы» или «и» после них («приодолел», «преобретает», «зделать», «безценный»). Также фиксировались ошибки в суффиксах и употреблении мягкого знака в глаголах.

Отдельно выделены случаи ошибок в написании «-н-» и «-нн-», частиц «не» и «ни», а также окончаний («даные», «несдавался», «в армие», «при встречи»). Зафиксированы и грамматические недочеты: «решив остатся», «каждый любит повалятся», «хочет отказатся». Наконец, школьники часто ошибались в написании производных предлогов («в течении года», «вследствии», «на протяжение», «засчет»).


По литературе эксперты отметили подмену литературоведческих терминов (например, использование слов «деталь» или «описание» вместо «портрет» или «пейзаж») и неоправданное употребление интернет-сленга, ведущее к смешению понятий (так, слово «эпический» ошибочно используется в значении «очень важный» или «масштабный»).


Эксперты также обратили внимание на типичную ошибку в заданиях с множественным выбором: многие школьники по привычке ищут ровно три правильных ответа, тогда как их количество может варьироваться от двух до четырех. Некоторые участники экзамена не обращают внимания на соответствующие пояснения, представленные в демонстрационном варианте КИМ, и из-за этого теряют баллы.

 

 

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