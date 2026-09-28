Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных Сил РФ. В документе указано общее количество единиц и число военнослужащих, а также срок вступления в силу.

Штатная численность Вооруженных Сил Российской Федерации увеличена до 2 441 630 единиц. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе указано, что в это число входят 1 550 500 военнослужащих.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих», — говорится в документе.

До этого показатель находился на уровне 2 426 130.

Документ вступает в силу со дня его подписания, сообщает Новости Mail.