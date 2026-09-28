Россиянам напомнили о необходимости проверить кредиты и платежи до конца года

Перед окончанием года россиянам стоит провести ревизию кредитных договоров, налоговых обязательств, коммунальных платежей и других финансовых документов. Все подробности — в материале «Известий».

По словам начальника юридического департамента «ВМТ Консалт» Софьи Лукиновой, прежде всего необходимо изучить документы, связанные с личными финансовыми обязательствами. В первую очередь это кредитные договоры и другие соглашения, по которым человек должен регулярно вносить платежи.

Важно учитывать не только размер обязательств, но и сроки их исполнения. Такая проверка позволяет заранее определить предстоящие расходы и избежать пропуска платежей.

Отдельное внимание специалист рекомендовала уделить налогам и коммунальным услугам. Необходимо убедиться, что все обязательства выполнены и отсутствует задолженность. Проверка перед окончанием года помогает выявить платежи, о которых человек мог забыть.

Наиболее внимательно, по словам Лукиновой, следует изучить договоры с банками и другими финансовыми организациями. Нужно понимать, какие обязательства возникают после подписания документа, какие платежи предусмотрены и в какие сроки они должны быть внесены.

«Если у человека несколько кредитов или финансовых обязательств, информацию о них лучше объединить в одном месте. Это позволит оценить общую долговую нагрузку и увидеть полную картину расходов», — сказала эксперт.

Юрист также обратила внимание на обязательства, которые могут не восприниматься как прямые расходы. Например, речь идет о поручительстве, совместном кредите или финансовых обязательствах, оформленных вместе с родственниками. В таких случаях важно заранее проверить документы и понять, кто именно отвечает за выполнение обязательств.

Перед началом октября также стоит пересчитать личный бюджет на оставшиеся месяцы года, считает экономист, управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По ее словам, необходимо определить ожидаемые доходы и обязательные расходы, а затем собрать все регулярные платежи в одном месте. Такой подход позволяет заранее понять, хватит ли средств на обязательные выплаты и какие расходы потребуют дополнительного планирования.

«Особое внимание следует уделить кредитам. Нужно проверить даты и суммы ближайших платежей, убедиться в отсутствии задолженности и учитывать эти выплаты при расчете бюджета каждого месяца», — сообщила экономист.

Косарева отметила, что при планировании бюджета важно учитывать все регулярные выплаты — не только кредиты, но и налоги, коммунальные платежи и другие обязательные расходы. Если после погашения всех обязательств у человека остается недостаточно средств на повседневные расходы, это может быть сигналом к пересмотру бюджета и сокращению необязательных трат.

Решение о том, направить свободные деньги на досрочное погашение кредита, пополнение вклада или создание финансового резерва, следует принимать только после оценки всех обязательных расходов.

Эксперты отметили, что распространенная ошибка при планировании бюджета — учитывать только повседневные расходы и не принимать во внимание регулярные платежи. Проверка кредитов, налогов, коммунальных услуг и других обязательств перед IV кварталом помогает избежать неожиданных расходов и задолженностей. По словам специалистов, такой подход является частью финансовой грамотности и позволяет лучше контролировать личные финансы.