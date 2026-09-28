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Все 89 регионов России приняли участие в конкурсе «Самый читающий регион»

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Все 89 регионов России приняли участие в конкурсе «Самый читающий регион»

Все 89 областей, краев, автономных округов и республик Российской Федерации прислали свои заявки для участия в конкурсе «Самый читающий регион», чтобы вновь побороться за звание «Литературный флагман России».

Среди тенденций этого конкурсного сезона можно отметить рост числа программ, посвященных возрождению традиций совместного семейного чтения и активизацию сотрудничества библиотек с некоммерческими организациями и бизнес-сообществом. Все чаще яркие инициативы поступают не только из областных центров, но и их малых городов и даже сельской местности. Целый ряд проектов нацелен на создание современных книжных пространств: от появления совершенно новых локаций до возрождения легендарных мест с давней литературной историей.

Так как 2026-й объявлен Годом единства народов России, то особое внимание жюри уделит программам, направленным на сохранение мира и согласия между гражданами, популяризацию русской самобытности и традиций всех национальностей, проживающих в нашей необъятной стране.

Практически в каждом присланном проекте хорошо прослеживается крайне бережное и уважительное отношение к фольклорному и литературному наследию земляков, продвижение творчества местных авторов, включая представителей коренных малочисленных народов. Неотъемлемой составляющей культурной жизни является и сама природа России. Так, сразу несколько инициатив были посвящены рекам, ставшим символами регионов. И это символично. Ведь река может служить как границей, так и транспортной артерией, средством налаживания диалога. Число литературных мостов между разными уголками нашей страны неуклонно растет, чему активно способствует конкурс «Самый читающий регион».

Итоги конкурса подведут до конца ноября. Помимо оригинальности, эффективности, масштабности и полноты представления собственно проектов при выборе победителя будут учтены инициативы региональных органов власти и учреждений культуры в сохранении литературных традиций, а также представленные в анкетах статистические данные о развитии книжной отрасли и читательской инфраструктуры.

Победителю, удостоенному звания «Литературный флагман России»,   будут вручены почетный диплом, памятный приз в виде летящего по волнам бронзового кораблика-книги и комплект книг для пополнения библиотечных фондов. Также в течение последующего года он получит возможность льготного участия   в форумах и выставках, проводимых под эгидой Российского книжного союза. Кроме того, регион войдет в число членов «Клуба первых», задача которого – сохранение традиций творческого состязания и поддержка остальных участников в их стремлении к новым достижениям.

Субъектам федерации, ранее уже становившимся победителями, и в третий раз за последние 5 лет вошедшим в короткий список конкурса, присуждается почетный статус «Территория книги и чтения» и вручается специальный приз.

 

Конкурс организован Российским книжным союзом и проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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