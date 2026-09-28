Число жертв пожара на производстве петард в Ярославской области достигло 13

Число погибших при пожаре на производстве пиротехники в Ярославской области достигло 13 человек. Об этом 28 сентября сообщили в местных оперативных службах.

«В результате пожара погибли 13 человек, всего на предприятии находились 15 человек», — приводит сообщение ТАСС.

По версии оперслужб, причиной пожара на предприятии могло стать нарушение требований безопасности. Из открытых реестров следует, что на производстве два года назад проходила внеплановая проверка, по результатам которой заводу было объявлено предостережение.

Пожар на пиротехническом производстве произошел ранее в этот день в Кубринске Ярославской области. По данным МЧС, загорелись два здания. К тушению привлечены более 100 человек и 40 единиц техники, силы и средства наращиваются. Одну пострадавшую госпитализировали с травмой ноги. Спасателям удалось локализовать возгорание, пишут "Известия".