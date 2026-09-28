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В Новокуйбышевске жену экс-спикера гордумы отправили под домашний арест

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В Новокуйбышевске жену экс-спикера гордумы отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения индивидуальному предпринимателю Анастасии Ферапонтовой и руководителю ОАО «Инрос» Владимиру Ведехину по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при приватизации санатория «Автотранспортник» в районе Туапсе. Они помещены под домашний арест на срок один месяц и 18 дней каждый. Об этом «Ъ-Волга» сообщил источник в силовых структурах.

Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в сентябре 2024 года. Силовики установили, что санаторий «Автотранспортник» на Черном море в районе Туапсе незаконно передали коммерсантам, среди которых были бизнесмены из Новокуйбышевска. В списке подозреваемых оказались Анастасия Ферапонтова и Владимир Ведехин.

В рамках расследования уголовного дела в городской думе Новокуйбышевска проводились обыски. Кроме того, с мая 2025 года прокуратура оспаривает сделки по отчуждению имущественного комплекса санатория «Автотранспортник».

После возбуждения уголовного дела в июне 2025 года были приостановлены полномочия местного секретаря отделения партии «Единая Россия» Юрия Ферапонтова, который возглавлял думу Новокуйбышевска с 2010 года до сентября 2024 года. Анастасия Ферапонтова является супругой Юрия Ферапонтова.

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