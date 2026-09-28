Минсельхоз предложил продлить запрет на вылов воблы до конца 2027 года

Минсельхоз России предложил продлить еще на год запрет на промышленный и любительский вылов воблы в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне. Соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Запретить с 1 января 2027 года по 31 декабря 2027 года промышленное рыболовство и любительское рыболовство воблы», — говорится в документе. Запрет будет действовать в Каспийском море, на территории Калмыкии, а также на Волге и ее водотоках в границах Астраханской области. Исключение составит разрешенный прилов.

Проект также предусматривает продление на 2027 год запрета на вылов плотвы в ряде районов Астраханской области — Икрянинском, Камызякском, Володарском, Лиманском, Красноярском, Наримановском и Приволжском. Кроме того, Минсельхоз предлагает временно ограничить любительский вылов щуки с 11 декабря 2026 года по 15 февраля 2027 года в Каспийском море, на Волге и в водоемах Астраханской области и Калмыкии, пишет Ура.ру.