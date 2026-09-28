Свердловской области грозит нашествие медведей-шатунов

Летом и осенью 2026 года в России случился резкий рост нападений медведей на людей: счет таких случаев идет на десятки, а жертвами стали более 20 человек. Наиболее острая ситуация сложилась в Красноярском крае, Сибири и на Дальнем Востоке, где хищники неоднократно выходили к населенным пунктам. В Свердловской области тоже было немало встреч с косолапыми, которые, к счастью, обошлись без жертв. Почему медведи потеряли страх перед людьми и грозит ли региону нашествие шатунов, URA.RU рассказал заведующий лабораторией экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николай Корытин.

«Медведи выходят к населенным пунктам, потому что не набрали необходимого количества жира для зимней спячки, а это следствие плохого урожая кормов. А если они не набирают достаточного количества жира, то тогда вероятность появления большого количества шатунов сильно увеличивается. Гипотетически в Свердловской области такая вероятность есть, это надо понимать», — ответил на вопрос о возможной угрозе Корытин.

Именно в конце октября — начале ноября в Сибири и Свердловской области, как правило, устанавливается устойчивый снежный покров, и медведи залегают в берлоги. Но, не нагуляв необходимого количества жира (а нагулять его сейчас просто негде), хищники и со снегом не впадут в зимнюю спячку. Это значит, что в лесах появится много шатунов.

«А шатун — зверь очень опасный. Летом при хорошем урожае и нормальной ситуации медведи обычно избегают встречи с человеком: они замечают людей раньше, чем те их, и сами уходят первыми. Шатун же в большинстве случаев при встрече нападает», — объяснил ученый.

По его словам, свердловчанам надо иметь это в виду и, заметив следы медведя на снегу, сразу же покинуть опасное место. Это касается даже вооруженных охотников, для которых голодный зверь тоже представляет смертельную угрозу.