Судебные приставы Самарской области взыскали с похитителя медного кабеля свыше миллиона рублей

Судебные приставы Самарской области взыскали с похитителя медного кабеля компенсацию причиненного ущерба на сумму свыше миллиона рублей.

Житель Самарской области решил быстро обогатиться. Найдя тихое место, где проходил электрический кабель, молодой человек выкопал его. Похищенный медный провод длинной почти в две сотни метров он сдал в пункт приема цветных металлов.

Суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы условно. Помимо этого молодого человека обязали выплатить компенсацию в размере 1,1 миллиона рублей в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.

В отделении судебных приставов г. Похвистнево возбудили соответствующее исполнительное производство. В рамках него судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на получаемые должником доходы, а также об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации и запрете на регистрационные действия в отношении его автомобиля.

Принятые сотрудником органа принудительного исполнения меры привели к полному погашению задолженности. Причиненный преступление ущерб в размере 1,1 миллиона рублей полностью компенсирован.