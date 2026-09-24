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Сызранка незаконно заняла часть земли под павильон

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Сызранка незаконно заняла часть земли под павильон

Жительница г. Сызрани заключила с администрацией города договор о размещении на муниципальной земле киоска в 10 кв. м. Однако в ходе проверки было установлено, что фактически предприниматель установила на участке павильон в 24 кв. м. Администрация города обратилась в суд с заявлением об обязании женщину освободить самовольно занятый земельный участок в 14 кв. м. Решение было принято в пользу истца.
В связи с тем, что по истечению срока для добровольного исполнения судебного решения должница не демонтировала павильон, сотрудник Службы вынес в отношении нее постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей.
Меры принудительного характера дали предпринимательнице понять, что промедление в вопросе сноса незаконного павильона может обернуться еще большими финансовыми затратами. Должница освободила земельный участок, а также оплатила исполнительский сбор.

Теги: Судебные приставы

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