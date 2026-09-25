Самарец незаконно поставил на машину устройство, подающее специальный световой сигнал

Житель областной столицы решил провести апгрейд автомобиля и установил на свое транспортное средство устройство, подающее специальный световой сигнал. Однако сотрудники правоохранительных органов не оценили внесенные в авто изменения и составили в отношении владельца административный протокол по ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством с конфискацией световой прибор.

В рамках исполнительного производства сотрудники Службы конфисковали у должника орудие совершения правонарушения. Устройство, подающее специальные световые сигналы передали в Росимущество для дальнейшего уничтожения.