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Концертная программа «Моя единственная» пройдет в самарском оперном театре

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Концертная программа «Моя единственная» пройдет в самарском оперном театре

2 октября в 19:00 на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет концертная программа Светланы Кашириной «Моя единственная» из цикла «Музыка при свечах». 12+

«Моя единственная» – образ, знакомый по испанским романсам и серенадам: той самой, ради которой звучат серенады под балконом, рождаются огненные ритмы, замирает сердце и обретают смысл все слова и мелодии. Именно эту палитру эмоций раскрывают произведения Фернандо Обрадорса, Мануэля де Фальи, Энрике Гранадоса, а сочинения самарского композитора Илоны Дягилевой, органично вплетённые в программу, по-своему откликаются на этот универсальный язык чувств, соединяя традиции и современное звучание.

Бархатный тембр меццо‑сопрано Светланы Кашириной – сердце концерта «Моя единственная». Теплота, глубина и выразительность её голоса идеально раскроют страстные и лирические интонации музыки, а жгучие, огненные испанские ритмы гитары Валерия Ксенофонтова (солиста Самарской государственной филармонии) добавят программе особого темперамента. В диалоге с голосом и гитарой прозвучат скрипка Дмитрия Денисова и фортепиано Юлии Ставцовой.

Пластику и движение воплотит в танце заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова. Визуальным акцентом программы станут картины тольяттинского художника Элеоноры Смуровой – они будут представлены в пространстве сцены и создадут особую атмосферу, дополняя музыку и танец цветом и формой.

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