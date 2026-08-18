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Самарское отделение Союза кинематографистов покажет фильм о губернаторе Блоке

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Самарское отделение Союза кинематографистов покажет фильм о губернаторе Блоке

18 августа в Доме кино в Самаре состоится показ документального фильма «Тринадцатый губернатор Иван Львович Блок» (16+). Начало — в 17:00. Мероприятие пройдет в рамках тематического цикла фильмов самарских студий к 175-летию Самарской губернии.

Картина рассказывает о жизни и трагической гибели самарского губернатора Ивана Львовича Блока, который возглавил губернию в марте 1906 года — в период революционных волнений и политического террора.

Зрителям расскажут о работе Блока на посту губернатора, его жестком стиле управления, а также о родственной связи с поэтом Александром Блоком — Иван Львович был его дядей.

Отдельное внимание в фильме уделено событиям 21 июля 1906 года, когда в губернаторскую пролетку бросили бомбу. Также авторы картины обращаются к символике числа «13» — Блок был тринадцатым губернатором Самарской губернии.

Документальный фильм создан в 2012 году компанией «Медиа Корпорация «РУсь ТВ». Продолжительность ленты — 40 минут.

Показ пройдет в Доме кино по адресу: Самара, улица Куйбышева, 96. Вход свободный, пишет Самара-МК.

Фото: Самарское отделение Союза кинематографистов

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