В Самарской области начала курсировать первая скоростная электричка "Финист"

По территории Самарской области начал курсировать первый "Финист". С 17 августа комфортабельный пятивагонный состав задействован на самых популярных маршрутах: Самара — Тольятти, Самара — Жигулевск и Новокуйбышевская — Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба КбшЖД.

Стоимость проезда — такая же, как в "Ласточке".

Запуск "Финистов" стал возможен благодаря совместной работе "Самарской ППК" с Куйбышевской магистралью и правительством региона по увеличению в парке доли современных электричек. С начала лета на Сызранское направление уже вышли два состава ЭП2ДМ, а до конца октября ожидается поступление ещё двух таких же поездов, пишет Волга-Ньюс.

Напомним, в конце июля появилась информация о том, что в регионе установят тарифы для скоростных электричек "Финист". В соответствии с текстом приказа, тарифы на скоростной "Финист" приравняли к действующим тарифам "Ласточки". Со стоимостью проезда можно ознакомиться здесь.