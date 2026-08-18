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Вячеслав Федорищев о Народной программе: «Все решения и госпрограммы должны отвечать запросам жителей»

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Вячеслав Федорищев о Народной программе: «Все решения и госпрограммы должны отвечать запросам жителей»
Жители Самарской области направили почти 74 тысячи предложений и инициатив в Народную программу, которая формируется партией «Единая Россия». Об этом проинформировал Губернатор региона Вячеслав Федорищев участников оперативного совещания в понедельник, 17 августа.
 

«За каждой инициативой конкретная жизненная ситуация, забота о своем дворе и улице, селе и городе, о будущем детей и региона в целом. Люди говорят о качестве жилищно-коммунальных услуг, благоустройстве общественных пространств, ремонте дорог, развитии транспорта, доступности медицины и образования, о необходимости создавать современные рабочие места, развивать промышленность, привлекать кадры. Для нас мнение жителей – это важнейший ориентир в работе», – акцентировал внимание участников совещания Вячеслав Федорищев.

Губернатор поручил всем руководителям органов исполнительной власти региона, главам муниципальных образований внимательно относиться к каждому поступающему предложению. «Все решения, государственные программы, планы развития территорий должны отвечать на реальные запросы жителей Самарской области», – подчеркнул он.

В ближайшее время они поступят каждому руководителю на анализ и дальнейшую проработку инициатив жителей. «Я с вас, коллеги, буду спрашивать за то, как вы эти позиции интегрировали в свою работу. Где это отразилось? В каком нормативном документе вы предложили решение этой проблемы? Какие бюджетные заявки вы подали в Минфин по решению этих проблем? Инициативы, требующие решения федерального уровня, я лично рассматриваю и готовлю либо обращение, либо звонки в адрес федеральных руководителей, чтобы мы могли предметно представить их и добиваться необходимой поддержки», – заявил Вячеслав Федорищев.

В предстоящую субботу делегация Самарской области примет участие во втором этапе съезда партии «Единая Россия». Одним из ключевых вопросов станет формирование Народной программы на предстоящую пятилетку.

«Народная программа – это не просто документ, это подспорье нам в работе на благо жителей Самарской области», – резюмировал Губернатор.

Теги: Единая Россия

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