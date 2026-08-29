Тимур Узбеков, выпускник лицея № 19 из Тольятти,  представлял наш регион на встрече с главой государства

Сегодня, в преддверии Дня знаний, наш Президент Владимир Владимирович Путин встретился с учителями, студентами педагогических специальностей и учащимися педагогических классов. В числе приглашенных – Тимур Узбеков, выпускник лицея № 19 из Тольятти, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Он закончил его с золотой медалью и поступил в МГУ.

И в этом же году Тимур стал известен на всю страну. Он блестяще выступил на II Открытой международной олимпиаде школьников по биологии, где собрались сильнейшие умы из 17 стран. Тимур – абсолютный ее победитель. Он завоевал золото в составе российской сборной и обошел всех своих сверстников.

А сегодня он представлял наш регион на встрече с главой государства. Это важнейшее событие в жизни юноши, а для нас всех — повод для гордости.

Уверен, что перед Тимуром открыто большое будущее.

Он пример того, что в Самарской области растут талантливые, целеустремленные и амбициозные ребята", - написал глава региона в своем канале в "МАКС"..

Фото: пресс-служба правительства Самарской области