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Общий итог по 1 циклу покоса: всего 472,42 га — выполнено 472,42 га (100%). По 2 циклу: всего 472,42 га — выполнено 472,42 га (100%). По 3 циклу: всего 472,42 га — выполнено 472,42 га (100%). По 4 циклу: всего 472,42 га — выполнено 233,11 га (49,34%).
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 Покос газонов в Самаре: сегодня будут косить траву по 29 адресам

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Общий итог по 1 циклу покоса: всего 472,42 га — выполнено 472,42 га (100%). По 2 циклу: всего 472,42 га — выполнено 472,42 га (100%). По 3 циклу: всего 472,42 га — выполнено 472,42 га (100%). По 4 циклу: всего 472,42 га — выполнено 233,11 га (49,34%).

Общий итог по 1 циклу покоса: всего 472,42 га — выполнено 472,42 га (100%). По 2 циклу: всего 472,42 га — выполнено 472,42 га (100%). По 3 циклу: всего 472,42 га — выполнено 472,42 га (100%). По 4 циклу: всего 472,42 га — выполнено 233,11 га (49,34%).

29 августа запланированы работы по адресам (по погодным условиям):

 Чекистов от Аэропортовского шоссе до ул. Магистральной
 "Чекистов" мост
 Транзитная от ул. Александра Невского до ул. Макаренко
 Береговая от ул. Земеца до тупика
 Боярова (Овощной тупик) от Корсунского пер. до тупика
 Металлургическая от ул. Магистральной до ул. Товарной
 Юбилейная от ул. Физкультурной до Кротовского пер.
 Юбилейная от ул. Победы до проспекта Юных Пионеров
 Пионерская
 Водников
 Чкалова от ул. Галактионовской до ул. Коммунистической
 Белорусская от моста "Татьянка" до Самарского шоссе
 Площадь у ДК "Нефтянников"
 Лысвинская от ул. Таганской до ул. Барнаульской
 Проезд от ул. Александра Солженицына до этнокультурного комплекса "Парк Дружбы народов" с разворотным кольцом и парковочным карманом
 Чистое поле
 Центральная от ул. Таганской до ул. Центральной, 13
 Дорога от Кольчугинского пер. до ул. Липяговской вдоль домов № 1а, 3а по ул. Липяговской
 Сорок лет Пионерии от ул. Грозненской до ул. Молдавской
 Софьи Агранович
 Северо-Восточная магистраль от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой
 Соколова ул. от ул. Ново-Садовой до здания ГУВД МВД России по Самарской области
 Вторая просека от ул. Ново-Садовой до ДОРЦ "Золотая рыбка"
 Кузбасская от ул. СВМ до ул. Мусорского
 Третья просека от ул. Ново-Садовой до д. 3 по Третьей просеке
 22 Партсъезда от ул. Стара-Загора до ул. Солнечной
 Ул. Бубнова
 Ул. Жигулёвская от ул. Силовой до Московского шоссе
 Антонова-Овсеенко

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

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