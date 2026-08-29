Накануне Хлебного Спаса, который отмечается сегодня, 29 августа, в селе Подстепки открылась семейная пекарня.

Предприниматель Тимофей Саламатов и его супруга Людмила запустили в тестовом режиме пекарню «Хлеб всему голова». Основным направлением станет производство ремесленного хлеба.

В ассортимент планируется включить 12 сортов, в том числе фирменный ржаной хлеб «Черный русский», французский багет, «Чешский», «Сельский», «Авиньон», «Прованский» и «Финский».

На полную производственную мощность пекарня выйдет во второй половине сентября.

В Самарской области предпринимателям в сфере АПК доступна грантовая поддержка на создание и развитие фермерских хозяйств и новых направлений деятельности, включая сельский туризм, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Самарской области.

Фото: пресс-служба минсельхозпрода Самарской области