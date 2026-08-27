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В Самаре при пересылке наркотик спрятали в корешке книги

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В Самаре при пересылке наркотик спрятали в корешке книги

Сотрудникам УНК ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что ранее не судимый 24-летний курьер одной из служб доставки причастен к сбыту запрещенных веществ.

При проверке поступивших сведений сотрудники полиции задержали мужчину возле одного из домов на ул. Георгия Димитрова. При личном досмотре в присутствии понятых в одежде задержанного полицейские обнаружили и изъяли 13 свертков с веществами. После этого по месту его жительства провели осмотр помещений с применением служебной собаки и обнаружили предположительно наркотическое средство, упакованное в виде пластин в корешок книги, весы, рулон фольгированной бумаги и два сотовых телефона.

На улице Ново-Вокзальной оперуполномоченные по фото из телефона задержанного обнаружили и изъяли содержимое тайника – свёрток из изоленты с бумажной пластиной.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, где экспертами установлено, что в свертках находилось наркотическое средство – ЛСД в особо крупном размере.

В ходе опроса злоумышленник признался полицейским, что приобрел наркотик через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации наркозависимым через тайники – закладки. Мужчина не только признал причастность к незаконному обороту наркотиков, но и детально описал, как запрещенные вещества оказались у него: анонимные кураторы использовали нестандартный способ доставки – пластины с ЛСД спрятали в корешке книги, что позволило замаскировать наркотик при пересылке.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере). Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейские продолжают мероприятия по установлению возможных фактов противоправной деятельности курьера, а также канала поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ и организации противоправной деятельности подозреваемого.

Сотрудники полиции напоминают: в Интернете можно найти объявления о «быстром и легком заработке» через сбыт наркотиков, но за каждым таким предложением стоит не прибыль, а уголовное преследование.

Теги: Стоп Наркотик

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