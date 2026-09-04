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Самарским родителям рассказали, как собрать ребенку полезный перекус в школу

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Самарским родителям рассказали, как собрать ребенку полезный перекус в школу

Чтобы ребенок не покупал случайные сладости или выпечку между уроками, родители могут заранее собрать ему небольшой перекус из привычных продуктов. Для самарских семей такой набор может включать источник белка, сложные углеводы, овощи или фрукты и воду. О том, как правильно сочетать продукты и учитывать возраст ребенка, рассказала Нина Аковбян, директор R&D «Логики молока».

Одна из распространенных ошибок — относиться к перекусу либо как к чему-то несущественному, либо, наоборот, пытаться заменить им полноценный прием пищи. В сбалансированном рационе перекус занимает промежуточное место между завтраком, обедом и ужином. Он помогает не испытывать сильный голод, но если ребенок регулярно пропускает завтрак или обед, одним ланчбоксом эту проблему не решить: в таком случае важно пересмотреть режим питания в целом.

«Полезный перекус не обязательно должен быть сложным или дорогим. Хороший ориентир — сочетать источник качественного белка, сложные углеводы и свежие овощи или фрукты. Например, это может быть цельнозерновой хлеб с сыром и овощами, яблоко или груша и вода. Не лишним будет добавить детский йогурт или творожок, подходящий ребенку по возрасту», — отмечает Нина Аковбян.

Набор для школьника может включать самые разные продукты: вареное яйцо, кусочек запеченной курицы или индейки, цельнозерновой хлеб или хлебцы, свежие овощи и сезонные фрукты. Орехи и сухофрукты подойдут в небольшой порции, если это позволяет возраст ребенка и у него нет аллергии. 

Выбирая молочную часть перекуса, родителям стоит отдавать предпочтение именно детским продуктам, соответствующим возрасту ребенка. Это может быть детский йогурт или творожок в порционной упаковке. Важно не забывать, что охлажденные молочные и кисломолочные продукты нельзя оставлять в обычном рюкзаке на несколько часов.

Ценность перекуса определяется не отдельным «полезным» ингредиентом, а его местом в рационе за весь день. Растущему организму нужны полноценный белок, кальций и фосфор, участвующие в формировании костей и зубов, а также витамины и минералы из разных групп продуктов. Молочные продукты могут быть удобным источником белка и кальция, но не заменяют регулярное правильное питание. 

«Детские молочные и кисломолочные продукты удобно включать в перекус как один из источников полноценного белка и кальция. При этом важно учитывать состав, размер порции, возрастную маркировку и условия хранения конкретного продукта. Сам по себе йогурт или творожок не делает весь ланчбокс сбалансированным: его лучше дополнить, например, фруктом и цельнозерновым хлебцем», — добавляет эксперт.

Размер и состав перекуса зависят от возраста ребенка, продолжительности учебного дня и времени основных приемов пищи. Младшему школьнику между завтраком и обедом обычно достаточно небольшого набора из привычных продуктов — например, фрукта и хлебца с сыром. Важно не перегружать ланчбокс и учитывать аппетит ребенка: слишком большая порция может помешать ему нормально пообедать.

У старшеклассников учебный день длится дольше, поэтому перекус может быть более сытным: бутерброд на цельнозерновом хлебе с мясом, сыром и овощами, ролл из лаваша, фрукт или небольшая порция орехов. Детский йогурт или творожок также можно включить в набор при соблюдении холодовой цепи. Но и в этом случае перекус не должен становиться постоянной заменой обеда. Если ребенок проводит вне дома почти весь день, нужно отдельно предусмотреть полноценный прием пищи — в школьной столовой или в виде правильно упакованного домашнего обеда.

«Для детского молочного продукта важны состав, размер порции, срок годности и температура хранения. Полезный перекус вполне можно собрать из простых продуктов, которые продаются в обычном магазине, — искать что-то редкое или дорогое для этого не требуется», — отмечает Нина Аковбян.

Задача полезного перекуса — не заменить завтрак или обед и не заставить семью следовать жестким правилам, а разумно дополнить дневной рацион ребенка. Небольшой набор из источника белка, сложных углеводов, овощей или фруктов и воды можно собрать с вечера за несколько минут. Главное — учитывать возраст, аппетит, расписание и условия хранения продуктов. Начало учебного года — удобный повод сформировать эту привычку.

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